Какие кепки в тренде летом 2026

Летний сезон 2026 года делает ставку на комфорт, универсальность и выразительный внешний вид. Сегодня кепка перестала быть исключительно спортивным аксессуаром и стала полноценной частью повседневного гардероба. Дизайнеры предлагают множество вариантов для разных возрастов и стилей, поэтому подобрать подходящую модель можно практически под любой образ.

Если посмотреть на кепки в Fortune, можно заметить, что популярностью пользуются как классические решения, так и современные модели с оригинальным кроем и нестандартными деталями.

Какие модели будут популярны летом 2026

Тем, кто интересуется, какие кепки бывают, стоит обратить внимание на несколько актуальных направлений:

Пятиклинки — легкие и удобные модели для повседневной носки. Кепки с прямым козырьком, которые хорошо сочетаются с молодежным и городским стилем. Восьмиклинки для любителей классики и элегантности. Немки с лаконичным дизайном и четкой формой. Регланы, которые остаются востребованными благодаря удобной посадке.

Такие виды подходят как для прогулок, путешествий и отдыха, так и для повседневного использования в городе.

Особенно востребованы стильные модели нейтральных оттенков: бежевого, серого, темно-синего, оливкового и черного цветов. При этом летом также будут актуальны светлые варианты, которые меньше нагреваются на солнце.

Трендовые материалы и цвета

Летом 2026 года внимание уделяется не только внешнему виду, но и практичности. В моде натуральный хлопок, смесовые ткани и современные материалы с хорошей вентиляцией.

Среди популярных цветов можно выделить: белый, бежевый, серый, темно-синий, хаки, черный. Такие оттенки легко сочетать с одеждой разных цветов, создавая гармоничные образы на каждый день. Но перед тем, как выбрать кепку, стоит проанализировать основные оттенки вашего летнего гардероба.

Где купить модную кепку летом 2026

Тем, кто уже определился с моделью и хочет узнать, где купить кепку, стоит обратить внимание на ассортимент интернет-магазина Fortune.com.ua/ru. Здесь представлены женские и мужские модели различных фасонов, включая восьмиклинки, регланы, немки, пятиклинки и варианты с прямым козырьком.

Покупатели из Украины могут подобрать подходящий аксессуар с учетом своих предпочтений и бюджета. Для жителей Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра и Запорожья доступна удобная доставка. Благодаря широкому ассортименту можно купить подходящую модель недорого, сравнить цену и стоимость разных вариантов, а также заказать кепку онлайн без лишних затрат времени.