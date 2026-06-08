Перевірка у Бучацькій громаді: виявлено недоліки в захисті прав дітей

Представники Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області спільно з експертом з моніторингу дотримання прав дитини провели планове відвідування служби у справах дітей Бучацької міської ради.

Метою перевірки була оцінка роботи установи щодо захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Під час моніторингу фахівці проаналізували документацію, порядок ведення особових справ та організацію роботи служби. Особливу увагу приділили забезпеченню права дитини на виховання в сімейному середовищі або в умовах, максимально наближених до сімейних.

За даними моніторингу, у Бучацькій громаді проживає 5719 дітей. На первинному обліку перебувають 32 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування, а також 6 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Усі діти цієї категорії влаштовані під опіку родичів. Також у громаді функціонують дві прийомні та одна патронатна сім’я.

Водночас перевірка виявила низку недоліків в організації роботи служби. Зокрема, відсутній журнал первинного обліку, журнал обліку нерухомого майна та план роботи на 2026 рік. Також встановлено неналежне ведення особових справ дітей і недостатній рівень доступності приміщення для осіб з інвалідністю.

За результатами моніторингу буде підготовлено звіт із висновками та рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків і посилення захисту прав дітей у громаді.