Понад  30 тисяч гривень зібрано на “Тернопільських музичних вечорах”

“Тернопільські музичні вечори”, які проводить Тернопільський мистецький фаховий коледж імені Соломії Крушельницької щороку у травні, об’єднали вісім концертів усіх відділів навчального закладу. Сотні пошановувачів музичного мистецтва мали нагоду не тільки насолоджуватися виконавським мистецтвом студентів та викладачів, а й долучитися до шляхетної справи, адже ці концерти були благодійними, повідомляють в навчальному закладі.

Усі залучені фінансові ресурси мають чітке цільове призначення і розподілені виключно за двома стратегічними напрямами.

Перший — термомодернізація нового корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Це дозволить розв’язати проблему гострої нестачі приміщень, забезпечивши для студентів комфортні й теплі умови для навчання та творчості протягом усього року. Акумуляцією та розподілом цієї частини фінансів займається благодійний фонд «Шляхом Соломії», заснований безпосередньо трудовим колективом для розвитку коледжу.

Другий напрямок — це збір коштів для спільної соціальної місії з благодійною організацією «Карітас» для підтримки найвразливіших категорій населення Тернопільщини, які сьогодні потребують особливої турботи та захисту.

Підрахунок усіх пожертвувань завершено.

До благодійної скриньки надійшло 23 тисячі 726 гривень 50 копійок. Кошти перераховували представники профспілки коледжу та студентського самоврядування. 12 тисяч з них спрямовано на рахунок Тернопільського благодійної організації “Карітас”, решту – до благодійного фонду “Шляхом Соломії”.

Окрім цього надходили кошти безпосередньо і на рахунки фондів: “Шляхом Соломії” – 399 гривень, “Карітас” – 8 тисяч 168 гривень 74 копійки.

Відтак зібрано загалом 32 тисячі 294 гривні 24 копійки.

Подяка талановитимя студентам та викладачам за високого професійного рівня концерти. Організаційний комітет висловлює також безмежну вдячність кожному, хто долучився до цієї благородної справи: надійним партнерам, вдячним слухачам та щедрим благодійникам.

Цей спільний досвід доводить, що в часи випробувань мистецтво стає потужною силою для єднання та допомоги.