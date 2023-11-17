Вперше у Тернополі медики відновили втрачені функції кисті двом військовим, які отримали мінно-вибухову травму. Повідомляють у медичному закладі.

Близько вісім місяців тому пацієнти отримали травму, що призвела до ушкодження плечової кістки, мʼязів та променевого нерва. Внаслідок ураження, кисть не тільки втратила функції, але буквально нерухомо висіла. Протягом цього періоду військові перенесли десять операцій з відновлення плечової кістки та ушивання нерва на плечі, але досягнути бажаного результату не вдавалось.

👨‍⚕️🧑‍⚕️ Тернопільські нейрохірурги, спільно з лікарями Інституту нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова, професором Ігорем Третяком та доктором медичних наук Олександром Гацьким вирішили провести операцію під назвою транспозиція сухожилків на передпліччі для відновлення функції кисті.

Завдяки злагодженій та висококваліфікованій роботі команди медиків, операції пройшли успішно. Вже на наступний день втрачені функції кисті почали відновлюватись. Наразі двоє військових проходять курс реабілітації на базі КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”.

🤝Щиро дякуємо колегам нейрохірургам з Інститут нейрохірургії А.П.Ромоданова за високий професіоналізм та допомогу в оперативному втручанні військовим в умовах нашої лікарні. Разом нам вдалось врятувати не лише кисті, а й повернути військовим надію на повноцінне життя.💙💛

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