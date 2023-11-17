У Теребовлі триває будівництво великого укриття на 400 осіб для малечі дитсадків

З метою вирішення питання безпеки дітей в дошкільних навчальних закладах міста в умовах війни, Теребовлянською міською радою влітку 2023 року розпочато будівництво великого укриття на 400 осіб для малечі дитсадків «Сонечко» та «Ромашка».

В межах будівництва викопано котлован, завершено монтаж бетонних блоків. Попереду монтажні роботи, облаштування перекриття, каналізаційної системи.

Зазначимо, площа забудови становить 387 м.кв., висота будівлі – 5 м. Будівництво проводиться за державні кошти. Вартість будівництва складає 9 380 742 тис. грн. Площадка будівлі буде забезпечена основними існуючими під’їздами та виїздами. Для пішохідного руху запроєктовані тротуари, покриті бетонним покриттям у вигляді тротуарної плитки. У захисній споруді будуть встановлені система вентиляції, всі протипожежні системи, опалення, ємності для запасів води. Також заплановані санвузол, медпункт, аварійне освітлення, утеплення фасаду, ігрова зона та два виходи.