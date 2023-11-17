Мешканці Теребовлянської громади можуть безкоштовно отримати контейнер для збору сміття

Шановні жителі Теребовлянської громади! Давайте всі разом зробимо нашу громаду чистішою – закликають у теребовлянській міській раді.

Чистота – це найголовніший атрибут затишного й комфортного міста чи села. Для цього потрібно зовсім небагато – звернутися в приватне підприємство «Катруб» та безкоштовно отримати контейнер для збору сміття об’ємом 120 або 240 літрів.

Звернутися можна за номером телефону 067 352 72 05 або безпосередньо у абонентський відділ за адресою: м.Теребовля, вул. Січових Стрільців, 32 В.