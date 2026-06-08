На війні загинув захисник Анатолій Гайванюк з Тернопільщини

Сьогодні, 08 червня, у Колиндянській громаді скорботний день.

Ще не встигли привезти додому одного загиблого Героя Володимира Євгеновича ГОМЕНЮКА, як надійшла чорна звістка про загибель іншого… Біль, який неможливо витримати.

Майже два місяці, як було сповіщення матері Гайванюк Марії Богданівні про те, що її син ГАЙВАНЮК АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ, зник безвісти, 19 квітня 2026 року, поблизу населеного пункту Миколаївка Краматорського району Донецької області.

Анатолій Ігорович, радіо телефоніст радіовідділення взводу зв’язку 1 механізованого батальйону військової частини, солдат ГАЙВАНЮК АНАТОЛІЙ ІГОРОВИЧ, 27 вересня 1987 року народження, житель села Пробіжна, призваний за мобілізацією 10.05.2024 року, відданий військовій присязі на вірність українського народу мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну і її свободу і незалежність, при виконанні бойового завдання загинув.

Ще один наш захисник повертається на щиті..

Висловлюємо щирі співчуття, матері,брату, сестрі і всій родині, близьким та друзям загиблого.

Це непоправне горе важко пережити, і ми спільно з вами переживаємо цей тяжкий момент. Нехай він знайде вічний спокій у Царстві Небесному, а пам’ять про нього залишиться живою серед нас.

Зустрінуть тіло Героя у Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла у середу 10 червня 2026 року.

Вічна і світла пам’ять Герою!

Слава Україні! Героям Слава