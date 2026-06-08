Тернопільська митниця виявила порушення при ввезенні транспортних засобів на понад 61 млн грн

Порушення митного законодавства не завжди встановлюються безпосередньо під час митного оформлення. Важливу роль у їх виявленні відіграє подальша аналітична робота, під час якої перевіряється достовірність відомостей, заявлених декларантами, та аналізуються документи, подані для митного оформлення.

Упродовж травня 2026 року працівники аналітичного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Тернопільської митниці виявили 23 фактипорушення митних правил. Загальна вартість предметів правопорушень становить понад 61 млн гривень.

Підставою для виявлення зазначених фактів стали результати аналізу митних оформлень попередніх періодів. Зокрема, було опрацьовано митні декларації, за якими у 2023 році в митному режимі імпорту на адресу одного з підприємств оформлено 1923 мотоцикли.

У ході проведеного аналізу встановлено подання митному органу документів, що містили неправдиві відомості щодо визначення митної вартості транспортних засобів. Такі дії мають ознаки правопорушення, передбаченого частиною першою статті 483 Митного кодексу України – переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості.

За виявленими фактами складено 23 протоколипро порушення митних правил. Матеріали справ скеровано для розгляду в порядку, визначеному законодавством України. Відповідну інформацію також направлено до правоохоронних органів длявідповідного реагування в межах компетенцій.

Тернопільська митниця наголошує, що подання до митного оформлення достовірних документів та відомостей є обов’язковою умовою здійснення зовнішньоекономічної діяльності та запорукою належного виконання вимог митного законодавства.