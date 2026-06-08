Нардепку Людмилу Марченко примусово доставлять до суду: рішення Апеляційної палати ВАКС

Апеляційна палата ВАКС визнала неповажною причину неявки народної депутатки та призначила її привід на наступне засідання.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила здійснити привід народної депутатки України Людмили Марченко на наступне судове засідання у справі про зловживання впливом.

Таке рішення колегія суддів ухвалила 8 червня 2026 року, визнавши неповажною причину неявки обвинуваченої на судове засідання.

У ВАКС повідомили, що засідання у справі було призначене на 2 червня, однак Марченко до суду не з’явилася. Через це розгляд апеляційних скарг відклали до 8 червня та надали стороні захисту час для подання доказів поважності причин відсутності.

Після вивчення наданих документів суд визнав поважними причини неприбуття депутатки саме 2 червня. Водночас її відсутність на засіданні 8 червня колегія суддів визнала безпідставною у розумінні Кримінального процесуального кодексу України.

У зв’язку з цим Апеляційна палата ВАКС постановила здійснити привід обвинуваченої на наступне засідання, яке призначене на 18 червня 2026 року о 13:00 у Києві.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік винними у зловживанні впливом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Обидві сторони оскаржили вирок: захист вимагає його скасування, а прокурори наполягають на суворішому покаранні.

Справу розглядають в межах кримінального провадження №991/10792/23.