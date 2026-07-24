Трагічно загинув молодий захисник Роман Бондарчук з Тернопільщини

Шумський міський голова Вадим Боярський повідомляє про трагічну загибель захисника України, нашого земляка — Бондарчука Романа Олександровича, 1997 року народження, жителя села Бриків.

Він став на захист Батьківщини у серпні 2022 року. Його бойовий шлях розпочався у лавах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Як командир відділення, він виявляв неабияку мужність та відданість, обороняючи Україну в найгарячіших точках фронту, зокрема під час запеклих боїв за Бахмут.

Війна загартувала його, але доля розпорядилася трагічно — 20 липня 2026 року життя військовослужбовця трагічно обірвалося на Харківщині.

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого, розділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами.

Вічна та світла пам’ять нашому Герою-захиснику!