Стало відомо, ким була жінка, тіло якої знайшли у Тернопільському ставі

Правоохоронці встановили особу жінки, тіло якої 23 липня виявили у Тернопільському ставі поблизу «Острівця закоханих». Загиблою виявилася жителька Тернополя 1970 року народження.

Нагадаємо, повідомлення про тіло у водоймі надійшло до поліції від перехожих. На місце події виїхали слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції та рятувальники ДСНС, які дістали тіло з води.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, видимих тілесних ушкоджень на тілі жінки не виявлено. Попередня причина смерті — утоплення. Остаточні висновки будуть зроблені після проведення необхідних судово-медичних експертиз.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Триває досудове розслідування.