Пацієнтам стане простіше: НСЗУ запустила карту обстежень КТ та МРТ

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) запустила новий дашборд «Статистика проведених обстежень з візуалізації (КТ/МРТ) в ЕСОЗ», який допоможе пацієнтам отримати більше інформації про проведення комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії в Україні.

Новий сервіс містить узагальнені дані про всі КТ та МРТ, інформацію про які внесено до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Дані оновлюються двічі на місяць.

За допомогою дашборду користувачі можуть дізнатися:

скільки КТ та МРТ виконано за обраний період;

скільки пацієнтів пройшли такі обстеження;

як змінювалася кількість досліджень із часом;

у яких областях, громадах і медичних закладах проводили КТ та МРТ;

скільки апаратів КТ і МРТ зареєстровано в ЕСОЗ;

як розподіляються обстеження за днями тижня та часом проведення.

Для зручності передбачені фільтри за областю, громадою, медичним закладом, видом обстеження, джерелом фінансування та періодом проведення.

У НСЗУ зазначають, що дашборд стане корисним орієнтиром для пацієнтів під час пошуку медичного закладу, де виконують необхідне обстеження. Водночас сервіс не є системою запису і не показує наявність вільних місць, графік роботи кабінетів, технічний стан обладнання в конкретний момент чи можливість пройти обстеження безоплатно в певний день. Цю інформацію потрібно уточнювати безпосередньо в медичному закладі.

Також у службі наголошують, що дашборд відображає лише ті обстеження, дані про які внесені до ЕСОЗ. Показник «активне обладнання» означає, що апарат зареєстрований у системі та не позначений як несправний, однак це не підтверджує його використання для конкретного обстеження або роботу в момент перегляду інформації.

У НСЗУ переконані, що відкриті дані зроблять систему охорони здоров’я прозорішою, а пацієнти зможуть краще орієнтуватися у доступності КТ та МРТ, планувати обстеження й обирати медичний заклад.

Дашборд доступний на офіційному сайті НСЗУ.