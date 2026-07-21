Від дитсадка до коледжу: в Україні оновили порядок моніторингу якості освіти

Міністерство освіти і науки України оновило Порядок проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності. Зміни покликані привести документ у відповідність до чинного законодавства та поширити його дію на всі рівні освіти — від дошкільної до фахової передвищої.

Відповідні зміни внесено наказами МОН №817 від 20 травня 2026 року та №930 від 15 червня 2026 року.

На кого поширюватиметься моніторинг

Оновлений порядок охоплює:

заклади дошкільної освіти;

школи та ліцеї;

позашкільні заклади;

заклади професійної освіти;

заклади фахової передвищої освіти;

інші суб’єкти освітньої діяльності.

Моніторинг проводитимуть незалежно від форми власності та підпорядкування закладів.

Що саме можуть перевіряти

Об’єктами моніторингу можуть бути:

результати навчання учнів і студентів;

освітні та управлінські процеси;

умови навчання;

кадрове забезпечення;

фінансові та матеріально-технічні ресурси;

впровадження освітніх інновацій;

організація освітнього процесу;

рівень сформованості компетентностей здобувачів освіти.

Які види моніторингу передбачені

Документ визначає два основні види моніторингу:

внутрішній — проводиться самим закладом освіти;

зовнішній — проводиться державними органами або іншими уповноваженими суб’єктами.

Також моніторинг може здійснюватися на:

локальному;

регіональному;

загальнодержавному;

міжнародному рівнях.

Серед міжнародних досліджень згадуються PISA, TIMSS та PIRLS.

Як проводитимуть дослідження

Для збору інформації можуть використовувати:

анкетування та інтерв’ю;

тестування;

спостереження за освітнім процесом;

фокус-групи;

аналіз документації;

аналіз статистичних даних.

Моніторинг дозволено проводити як очно, так і дистанційно з використанням цифрових технологій.

Участь буде добровільною, але не завжди

Участь закладів освіти та учасників освітнього процесу у зовнішньому моніторингу є добровільною, за винятком досліджень загальнодержавного та міжнародного рівнів.

Для участі в більшості моніторингових досліджень необхідна письмова згода учасників або їхніх батьків чи законних представників.

Як оприлюднюватимуть результати

За підсумками кожного моніторингу формуватиметься звіт із висновками, показниками та методикою оцінювання.

Результати загальнодержавних досліджень публікуватимуть на сайтах Міністерства освіти і науки України та організацій, які проводили моніторинг. Отримані дані використовуватимуть для формування державної освітньої політики.

У МОН наголошують, що оновлений порядок має забезпечити більш системний підхід до оцінювання якості освіти та допомогти відстежувати тенденції розвитку освітньої галузі в Україні.