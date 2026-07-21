Тернопільський центр крові терміново потребує донорів рідкісної групи крові

Тернопільський обласний центр служби крові звернувся до жителів області із проханням допомогти поповнити запаси крові.

Наразі медзаклад особливо потребує донорів III (В) групи крові з негативним резус-фактором.

«Якщо ви маєте цю групу крові та не маєте протипоказань до донорства, просимо найближчим часом завітати до центру та здати кров. Саме ваша донація може допомогти врятувати чиєсь життя», – йдеться у повідомленні.

Здати кров можна у Тернопільському обласному центрі служби крові за графіком роботи:

📍 Тернопільський обласний центр служби крові

🕘 Прийом донорів: з 08:00 до 13:00

У центрі також закликають мешканців поширити інформацію серед друзів та знайомих, адже це допоможе швидше знайти людей із необхідною групою крові.

Медики наголошують, що кожна донація може стати шансом на порятунок для поранених військових, пацієнтів після складних операцій та людей, які потребують невідкладної допомоги.