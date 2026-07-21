Тернопільщина втратила захисника Олега Сокирника

Саранчуківська громада повідомила про смерть військовослужбовця Збройних Сил України, уродженця села Саранчуки Олега Миколайовича Сокирника.

Захисник народився 23 липня 1973 року. Службу проходив у складі механізованого батальйону військової частини А4784.

Олег Сокирник брав безпосередню участь у бойових діях із забезпечення оборони України, захисту населення та державних інтересів під час російської агресії. Виконував бойові завдання на території Сумської та Донецької областей.

На жаль, після тривалої боротьби з важкою хворобою серце воїна зупинилося 21 липня 2026 року.

У Саранчуківській громаді висловили щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам захисника.

Похорон Олега Сокирника відбудеться у вівторок, 22 липня, о 12:00 у селі Саранчуки.

Вічна пам’ять і шана захиснику України.