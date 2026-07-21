Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Василь Іванів з Тернопільщини

Знову болюча звістка прийшла до Заліщицької громади, повідомляє міська рада.

Понад півтора року болісного очікування, але дива не сталося….стало відомо про загибель Захисника України, жителя села Виноградне Іваніва Василя Миколайовича.

З 31 грудня 2024 року воїн вважався зниклим безвісти під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Миколаєво-Дар’їне Суджанського району Курської області.

Василь Іванів загинув – мужньо виконуючи військовий обов’язок, до останнього залишаючись вірним військовій присязі, українському народові та своїй Батьківщині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника.

Немає слів, які могли б втамувати біль втрати. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Герою України!

🕯️ Щирі співчуття родині. Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату. Герої не вмирають.