У Тернополі хочуть замінити підземні пожежні гідранти на наземні

У Тернополі планують поетапно переобладнувати підземні пожежні гідранти на наземні. Це питання обговорили під час спільної наради представників Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та КП «Тернопільводоканал».

Як повідомили в ДСНС, такий крок дозволить значно скоротити час, необхідний рятувальникам для забору води під час ліквідації пожеж.

Особливо актуальним це є у зимовий період, коли доступ до підземних гідрантів часто ускладнюють сніг, лід або припарковані автомобілі. Наземні конструкції добре помітні, тому пожежникам не доведеться витрачати час на пошук та розчищення люків.

Крім того, встановлення наземних гідрантів допоможе зменшити випадки блокування джерел протипожежного водопостачання транспортними засобами.

Серед переваг також називають спрощення технічного обслуговування. Завдяки наземному розташуванню спеціалісти матимуть вільний доступ до обладнання для огляду та проведення більшості необхідних робіт без розкриття дорожнього покриття.

У межах запланованих заходів також передбачено:

фарбування кришок люків пожежних гідрантів у червоний колір;

оновлення інформаційних покажчиків;

ремонт діючих підземних гідрантів.

У ДСНС зазначають, що реалізація цих заходів сприятиме удосконаленню системи зовнішнього протипожежного водопостачання та підвищенню рівня пожежної безпеки Тернополя.