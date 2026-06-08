Міжнародна співпраця та державне визнання: Тернополянка Тетяна Данилюк серед перших відзначених новими відзнаками Голови Верховної Ради України

4 червня 2026 року відбулося перше вручення нових відзнак від Голови Верховної Ради України. Ця подія стала важливим символом державного визнання людей, які своєю щоденною працею, громадянською позицією, професійністю та відданістю Україні роблять внесок у розвиток держави, молодіжної політики, міжнародної співпраці, освіти, волонтерства та громадського життя. Серед перших відзначених — Данилюк Тетяна Миколаївна, уродженка Тернопільщини, українська правниця, громадська діячка, експертка з юридичних питань Молодіжної ради при Голові Верховної Ради України, голова Комітету з міжнародних зв’язків, партнерств та співпраці Молодіжної ради при Міністерстві економіки України, підприємиця у сфері міжнародної освіти, волонтерка Age UK у Великій Британії та активна учасниця міжнародних, освітніх, молодіжних і громадських ініціатив.

Для Тетяни Данилюк отримання відзнаки від Голови Верховної Ради України стало не лише особисто важливою подією, а й підтвердженням того, що послідовна робота у сфері міжнародної співпраці, освіти, волонтерства, молодіжної політики та правового представництва має реальне суспільне значення. Особливість цього вручення полягає ще й у тому, що воно стало першим врученням нових відзнак, а отже має ширший символічний зміст: держава відзначає тих, хто працює на зміцнення українських інституцій, розвиток міжнародних партнерств, підтримку молодіжної дипломатії та формування сучасного образу України — сильної, освіченої, європейської та відкритої до світу. У цьому контексті відзнака Тетяни Данилюк є визнанням не одного окремого епізоду, а цілісного напряму її діяльності — роботи, яка посилює Україну через міжнародні зв’язки, освіту, підтримку людей, експертну участь і громадську присутність за кордоном.

У сучасних умовах міжнародна співпраця для України є не другорядним напрямом, а одним із ключових інструментів національної стійкості. Сьогодні сила держави визначається не лише здатністю захищати себе, а й умінням бути присутньою у міжнародному просторі, будувати партнерства, пояснювати свою позицію, залучати підтримку, формувати довіру та створювати довгострокові зв’язки. Саме в цьому напрямі діяльність Тетяни Данилюк має особливе значення: вона працює над тим, щоб український голос був чутним у міжнародних освітніх, громадських, молодіжних та експертних середовищах. Її робота посилює Україну саме через міжнародний вимір — не як абстрактна дипломатія, а як щоденна практична діяльність: побудова контактів, участь у міжнародних середовищах, підтримка українців за кордоном, розвиток освітніх можливостей, комунікація з партнерами, публічні виступи, волонтерська допомога та просування ідеї, що Україна має бути не лише об’єктом підтримки, а повноцінним учасником глобального діалогу.

Діяльність Тетяни Данилюк формується на перетині кількох напрямів, які сьогодні є стратегічно важливими для України: міжнародна освіта, молодіжна дипломатія, волонтерство, правова експертиза, громадська участь, міжнародні партнерства та представлення українського досвіду у Великій Британії. Саме через це її внесок не обмежується окремими заходами чи проєктами. Він полягає у створенні зв’язків, довіри й можливостей, які можуть працювати на Україну довгостроково. Вона поєднує український і британський досвід, юридичну освіту, міжнародну освітню діяльність, участь у професійних середовищах, роботу з молоддю та практичну підтримку українців за кордоном. Такий шлях відображає новий тип українського лідерства — не формального, а дієвого; не обмеженого кордонами, а відкритого до світу; не декларативного, а заснованого на практичній роботі, відповідальності та здатності будувати зв’язки між Україною й міжнародними партнерами.

Особливе місце у її діяльності займає міжнародна освіта. Як співзасновниця та керівниця Education 4U LTD у Великій Британії, Тетяна Данилюк працює з темою доступу до якісної освіти, академічної мобільності, вступу до університетів, підтримки студентів і створення реальних можливостей для молодих людей. Для неї освіта — це не лише індивідуальний шлях до професійного успіху. Це один із найважливіших інструментів посилення України у світі. Українська молодь, яка отримує якісну освіту, міжнародні контакти, мовнінавички та розуміння глобальних процесів, стає частиною майбутнього відновлення держави. Такі молоді люди можуть працювати в міжнародних організаціях, бізнесі, праві, державному управлінні, громадському секторі, дипломатії та аналітичних центрах. Саме тому освітня діяльність Тетяни Данилюк має ширший суспільний зміст: вона допомагає формувати покоління українців, здатних представляти Україну професійно, аргументовано й гідно.

Для України це має практичне значення. Кожен студент, який отримує доступ до якісної міжнародної освіти, кожен молодий українець, який навчається говорити з партнерами мовою фактів, рішень і цінностей, кожен освітній маршрут, який відкриває нові можливості, — це частина людського капіталу держави. Через освіту формується не лише особиста кар’єра, а й майбутня спроможність України бути сильною, конкурентною та представленою у світі. Саме тому міжнародна освітня робота Тетяни Данилюк є частиною ширшої місії: посилювати Україну через знання, зв’язки, професійність, довіру та підготовку нового покоління українців до глобального діалогу.

Важливою частиною її міжнародного шляху є участь у професійних, експертних і громадських середовищах Великої Британії. Тетяна Данилюк є членкинею Королівського товариства мистецтв у статусі Fellow — FRSA (Fellow of theRoyal Society of Arts). Це міжнародна спільнота людей, які працюють над суспільними змінами, розвитком освіти, інновацій, громадянської участі та відповідального лідерства. Для українки, яка поєднує правову, освітню, громадську та міжнародну діяльність, така участь є важливою платформою для діалогу, обміну досвідом і представлення українського погляду в міжнародному середовищі. Окремо варто відзначити її членство в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House (The Royal Institute ofInternational Affairs, Chatham House) — одному з найвідоміших міжнародних майданчиків для обговорення глобальної політики, безпеки, міжнародних відносин і майбутнього демократій. Участь у такому середовищі має не лише особисте професійне значення. Вона дає можливість бути включеною в ширші міжнародні дискусії, краще розуміти глобальні процеси та представляти український досвід у колах, де формуються ідеї, підходи й бачення майбутнього міжнародного порядку.

Такі членства важливі не як формальні рядки в біографії, а як частина міжнародної присутності України через конкретних людей. Коли українці входять у професійні та експертні середовища за кордоном, вони посилюють країну через довіру, комунікацію, контакти й можливість бути учасниками дискусій, які впливають на порядок денний. Саме така присутність допомагає Україні залишатися видимою не лише в контексті війни, а й у контексті освіти, демократії, розвитку, відновлення та майбутнього. У цьому сенсі діяльність Тетяни Данилюк є прикладом того, як міжнародні професійні середовища можуть ставати простором для українського голосу, українських тем і української суб’єктності.

Публічні виступи Тетяни Данилюк також є важливою частиною її міжнародної та громадської роботи. Вона виступає на заходах, присвячених правовому захисту молоді, освіті, міжнародним можливостям, європейській інтеграції, ролі українців за кордоном та майбутньому України. У таких виступах вона поєднує особистий досвід, правову експертизу, практичну роботу з молоддю та розуміння того, як Україна може бути сильніше представлена у світі. Її публічна позиція не обмежується загальними словами про підтримку України. У центрі її діяльності — конкретні питання: як українська молодь може отримувати доступ до освіти; як міжнародні партнери можуть працювати з українськими ініціативами; як молодіжна політика може бути пов’язана з економікою, дипломатією та відновленням; як українці за кордоном можуть залишатися активною частиною держави, а не втрачати зв’язок із нею; як міжнародна освіта може перетворюватися на реальний ресурс для України.

Волонтерство є ще одним важливим виміром її діяльності. Тетяна Данилюк є волонтеркою Age UK у Великій Британії, де допомагає старшим людям, зокрема українцям, які перебувають у Британії та потребують підтримки, адаптації, соціальної орієнтації й людської уваги. Ця діяльність має особливе значення, адже старші люди часто є однією з найбільш вразливих груп, особливо в умовах вимушеного переїзду, мовного бар’єру, незнайомої системи послуг та необхідності адаптуватися до нового середовища. За свою волонтерську діяльність Тетяна Данилюк також має відзнаку, що підкреслює практичний і людяний вимір її роботи — допомагати не лише на рівні ідей, проєктів чи міжнародних дискусій, а й у реальних життєвих ситуаціях, коли підтримка потрібна конкретним людям.

Для Тетяни Данилюк волонтерська робота — це не окрема сторінка біографії, а природне продовження громадянської позиції. Участь у волонтерських ініціативах, підтримка українців, допомога людям у питаннях адаптації, освіти, документів, соціальної орієнтації та доступу до можливостей формують практичну основу її громадської роботи. Особливо важливо, що її волонтерський досвід пов’язаний не лише з допомогою окремим людям, а й із ширшим розумінням потреб української громади за кордоном. Після початку повномасштабної війни мільйони українців опинилися в новій реальності. Багатьом довелося адаптуватися до інших правових, освітніх і соціальних систем. У таких умовах надзвичайно важливими стають люди, які можуть пояснити, підтримати, зорієнтувати й допомогти українцям не втратити впевненість у власному майбутньому.

Саме на стику освіти, волонтерства та міжнародної співпраці формується особлива роль Тетяни Данилюк. Вона працює не лише з документами, проєктами чи публічними виступами, а з реальними людськими історіями. Її діяльність стосується студентів, молоді, українських родин, старших людей, громадських ініціатив, міжнародних партнерів і тих, хто шукає можливості для розвитку попри складні обставини. Це робить її внесок у міжнародний напрям особливо практичним: він не зводиться лише до участі у високих середовищах, а охоплює конкретну допомогу людям і створення умов, у яких українці за кордоном можуть відчувати підтримку, гідність і зв’язок із Україною.

Важливим напрямом її роботи є діяльність у Молодіжній раді при Голові Верховної Ради України, де Тетяна Данилюк є експерткою з юридичних питань. Ця роль поєднує правову експертизу, розуміння державних процесів і роботу з молодіжним середовищем. У центрі її уваги — питання правової культури, участі молоді в суспільному житті, захисту прав українців, розвитку демократичних практик і формування відповідального громадянства. Окремим і особливо важливим напрямом її діяльності є робота в Молодіжній раді при Міністерстві економіки України, де Тетяна Данилюк очолює Комітет з міжнародних зв’язків, партнерств та співпраці. Цей напрям безпосередньо пов’язаний із міжнародною взаємодією, розвитком партнерств, залученням молоді до економічного порядку денного держави та формуванням нових каналів комунікації між Україною, міжнародними партнерами, бізнесом, освітнім середовищем і молодіжними лідерами.

Саме ця робота в міжнародному комітеті є одним із найбільш важливих елементів її внеску. Вона спрямована на те, щоб українська молодь була представлена у глобальних дискусіях, мала доступ до міжнародних можливостей, могла брати участь у діалозі з партнерами та формувати власні пропозиції щодо економічного, освітнього й суспільного розвитку України. Це не лише молодіжна діяльність у вузькому сенсі. Це робота над міжнародною суб’єктністю молодої України. Через такі напрями Україна отримує не лише нові контакти, а й молоде покоління, здатне мислити стратегічно, говорити з міжнародними партнерами зрозумілою мовою та просувати українські інтереси в різних середовищах.

Тетяна Данилюк походить із Тернопільщини — регіону, який традиційно асоціюється з сильними освітніми, культурними, громадськими та патріотичними традиціями. Саме Тернопільщина стала важливою частиною її особистого становлення, формування цінностей, характеру та розуміння відповідальності перед людьми й державою. Цей зв’язок із малою батьківщиною залишається важливою частиною її публічного та особистого шляху, навіть коли її професійна й громадська діяльність охоплює Україну, Велику Британію та міжнародний простір.

Особливість професійного й громадського портрета Тетяни Данилюк полягає в тому, що вона поєднує український і британський досвід. Живучи та працюючи між двома країнами, вона має можливість бачити Україну не ізольовано, а в ширшому європейському та міжнародному контексті. Британський досвід дав їй розуміння того, як працюють інституції, громадянське суспільство, освітній сектор і правова культура в одній із провідних демократій світу. Водночас її зв’язок з Україною залишається глибоким, практичним і постійним. Вона не просто спостерігає за українськими процесами з-за кордону. Вона бере участь у них, працює з українськими ініціативами, підтримує молодь, розвиває освітні можливості, виступає на професійних майданчиках, долучається до міжнародних дискусій і формує зв’язки, які можуть бути корисними для України.

Тетяна Данилюк є прикладом сучасного українського жіночого лідерства у міжнародному вимірі. Українські жінки сьогодні відіграють величезну роль у державному, громадському, освітньому, волонтерському та міжнародному житті країни. Вони не просто підтримують процеси — вони їх створюють, модерують, просувають і несуть відповідальність за результат. Її шлях демонструє, що сучасна українська жінка може бути одночасно правницею, підприємицею, громадською діячкою, міжнародною представницею, волонтеркою, мамою та активною учасницею суспільних змін. У цьому є важливий сигнал для молодих дівчат і жінок: лідерство не потрібно чекати — його потрібно формувати через освіту, працю, відповідальність, ініціативність і готовність брати участь у процесах, які визначають майбутнє.

Отримана відзнака від Голови Верховної Ради України — це не завершення шляху, а новий етап. Такі відзнаки не лише підсумовують зроблене, а й додають відповідальності за наступні кроки. Для Тетяни Данилюк це визнання є підтвердженням правильності обраного напряму: працювати для України через міжнародну співпрацю, розвивати зовнішні зв’язки, посилювати молодіжні ініціативи, просувати освіту, підтримувати партнерства, бути корисною українцям і формувати нову культуру участі. У час війни та великих трансформацій держава потребує не лише великих політичних рішень, а й щоденної роботи тисяч людей, які тримають свої напрями. Хтось працює на фронті, хтось у дипломатії, хтось у праві, освіті, громадському секторі, медіа, бізнесі чи волонтерстві. Разом ці зусилля формують стійкість країни. Внесок Тетяни Данилюк — саме в цій площині: міжнародній, освітній, волонтерській, правовій і молодіжній.

Україна змінюється, і разом із нею змінюється уявлення про лідерство. Сьогодні недостатньо мати лише амбіції. Потрібні знання, досвід, цінності, міжнародне бачення, здатність до комунікації та готовність працювати на результат. Тетяна Данилюк представляє саме такий тип нового українського лідерства — освіченого, відкритого до світу, юридично грамотного, громадськи активного та глибоко пов’язаного з Україною. Її діяльність є прикладом того, як особистий шлях може перетворитися на суспільну місію; як освіта може стати інструментом міжнародної присутності; як волонтерствоможе бути формою відповідальності; як правова експертиза може служити молоді; як членство у міжнародних професійних середовищах може відкривати нові канали для українського голосу; як міжнародні контакти можуть ставати ресурсом для держави; і як одна людина, діючи послідовно, може посилювати Україну через знання, зв’язки, партнерства, довіру та конкретну допомогу людям.

Відзнака від Голови Верховної Ради України стала заслуженим визнанням цієї роботи. Але головне — не сам документ. Головне — шлях, який за ним стоїть: шлях праці, розвитку, відповідальності, міжнародної дії та віри в Україну. Саме такі історії сьогодні варто розповідати, бо вони формують новий образ України — сильної, освіченої, європейської, молодої, жіночої, активної та відкритої до світу.