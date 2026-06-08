Тернополянину загрожує до восьми років ув’язнення за збут психотропів

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з працівниками УСБУ викрили жителя обласного центру, якого підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин.

За даними слідства, чоловік реалізовував небезпечний синтетичний психостимулятор, отримуючи його від невстановлених постачальників через поштові відправлення та розповсюджуючи серед споживачів.

Під час документування його діяльності правоохоронці встановили причетність фігуранта щонайменше до п’яти фактів збуту психотропів.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка було вилучено психотропні речовини, пристрої для їх вживання та кілька мобільних телефонів.

Підозрюваному оголошено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За скоєне тернополянину загрожує до восьми років позбавлення волі.