Прокурори вимагають у суді укласти охоронний договір щодо пам’ятки історії по вул. Коперника у м Тернополі
Прокурори Тернопільської окружної прокуратури звернулися з позовом до суду в інтересах держави до Тернопільської міської ради про зобов’язання укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини (історії) по вул Коперника, 1 у м. Тернополі.
Мова йде про Приміщення слідчих ізоляторів в будинку колишнього КДБ, яке є пам’яткою історії, символом репресій радянського минулого.
Укладення охоронного договору є важливим для запобігання руйнуванню та знищенню будівлі, втраті її як цінного джерела історії та культури.
Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.