OKKO, KLO, Ukrnafta: нові ціни на бензин і дизель у мережах

З вечора вівторка та в середу, 4 березня, продовжилося зростання цін на пальне в українських мережах АЗС. Про це повідомляє “НафтоРинок”.

OKKO підвищила ціни на бензини та дизельне пальне на 2 грн/л, а автогаз — на 1 грн/л. Тепер ціни виглядають так:

бензин А-95 – 70,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-95+ – 73,99 грн/л (+2 грн/л);

бензин А-98/А-100 – 80,99 грн/л (+2 грн/л);

дизельне пальне – 70,99 грн/л (+2 грн/л);

преміальне дизельне пальне – 73,99 грн/л (+2 грн/л);

автогаз – 41,99 грн/л (+1 грн/л).

WOG, яка зазвичай утримує ціновий паритет з OKKO, у середу ціни не змінювала.

Загалом із 18 лютого через ескалацію ринку бензин і дизель у мережі OKKO подорожчали на 7 грн/л, у WOG – на 5 грн/л.

Інші мережі також підвищили ціни:

Ukrnafta та UPG – +2 грн/л;

Parallel – +3 грн/л;

KLO – +4 грн/л;

БРСМ-Нафта – +2 грн/л.

З середини лютого приріст цін склав: Ukrnafta – 6 грн/л, UPG – 7 грн/л, Parallel – 7 грн/л, KLO – 9 грн/л, БРСМ-Нафта – 5 грн/л.

Зростання цін на пальне пояснюють ескалацією ринку та змінами вартості імпортного ресурсу.