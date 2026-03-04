Понад 3,4 млрд грн надійшло до бюджетів усіх рівнів від платників Тернопільщини

Перші два місяці року завершилися досить успішно в плані наповнення бюджету. У січні-лютому до бюджетів усіх рівнів надійшло 3 млрд 477,7 млн грн податків і зборів, що контролюються ГУ ДПС у Тернопільській області. Виконання планових показників забезпечено на рівні 103%, що дало змогу додатково спрямувати 100,2 млн грн понад очікувані надходження. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року доходи зросли на 554,3 млн грн, або на 19,0%.

До загального фонду Державного бюджету мобілізовано 1 млрд 565,4 млн грн, це на 296,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік.

За основними бюджетоутворюючими платежами забезпечено такі показники:

– податок на доходи фізичних осіб – 350,7 млн грн (приріс +46,2 млн грн до минулого року);

– військовий збір – 418,4 млн грн (+115,4 млн грн);

– податок на прибуток підприємств – 126,5 млн грн (+50,8 млн грн);

– податок на додану вартість – 619,2 млн грн (+100,4 млн грн).

Водночас вагомий ресурс отримали й місцеві бюджети. За два місяці цього року їх доходи склали понад 1,7 млн грн, що забезпечило виконання показників на 107,4% та додаткові 118 млн грн понад план. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 296,6 млн грн або на 21%.

За цими статистичними цифрами стоїть щоденна робота бізнесу, підприємців і громадян, які своєчасно виконують свої податкові зобов’язання. Позитивна динаміка надходжень свідчить про відповідальність платників та стійкість економіки регіону. Кожна гривня, що надходить до бюджету, сьогодні має особливу вагу – це фінансова підтримка держави й громад та можливості для їх подальшого розвитку.