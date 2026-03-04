Комунальне майно, «золоті» помилки та кримінал для високопосадовця з Тернополя

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства Тернопільської обласної ради. Його обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі підприємства перебувають нежитлові приміщення загальною площею понад 360 м² на вулиці Київській у місті Тернополі. У січні 2017 року підприємство уклало договір оренди цих приміщень із фізичною особою-підприємцем за фіксованою місячною оплатою.

Проте в період із жовтня 2021 року по вересень 2024 року директор умисно погоджував та підписував рахунки на оплату оренди за погодинною ставкою, що не відповідало умовам договору.

Внаслідок таких дій комунальне підприємство недоотримало орендні платежі на загальну суму 869 723 грн, які мали надійти до бюджету. Своїми діями посадовець завдав тяжких наслідків державним інтересам.

Досудове розслідування проводили слідчі Тернопільського РУП ГУНП в області.