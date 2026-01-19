На війні загинув Олександр Бохенко з Тернопільщини

Олександр віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Це непоправна втрата для родини, громади та всієї держави.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав мужнього воїна Олександра.

Розділяємо ваш біль, сумуємо разом із вами та схиляємо голови у скорботі.