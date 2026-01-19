16:44 | 19.01.2026
На війні загинув Олександр Бохенко з Тернопільщини

Скалатська міська рада повідомляє про загибель нашого земляка, жителя села Криве Бохенка Олександра Станіславовича, 27.02.1988 року народження.

Олександр віддав своє життя, захищаючи Україну, її свободу та незалежність. Це непоправна втрата для родини, громади та всієї держави.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав мужнього воїна Олександра.
Розділяємо ваш біль, сумуємо разом із вами та схиляємо голови у скорботі.

Вічна памʼять і слава Герою.

