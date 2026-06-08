Тернопільщина втратила двох знаних лікарок: пішли з життя Надія Ярема та Валентина Гордієнко

На Тернопільщині повідомили про втрату двох представниць медичної спільноти — ревматологинь Надії Яреми та Валентини Гордієнко.

Про це написала лікарка Світлана Сміян, зазначивши, що їхня смерть стала великою втратою для колег, учнів і пацієнтів.

Надія Ярема була доценткою Тернопільського національного медичного університету, викладачкою та наставницею для багатьох поколінь медиків. Колеги згадують її як людину, яка навчала майбутніх лікарів не лише професійним навичкам, а й умінню співпереживати, мислити та відповідально ставитися до пацієнтів.

Валентина Гордієнко присвятила своє життя практичній медицині. За словами колег, вона залишила по собі добру пам’ять серед численних пацієнтів, яким допомагала долати хвороби та повертала надію.

«Справжні лікарі не зникають. Вони залишаються у своїх учнях, у своїх пацієнтах, у традиціях професії і в тій невидимій культурі милосердя, яка передається від покоління до покоління», — написала Світлана Сміян.

Колеги висловлюють щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Надію Ярему і Валентину Гордієнко. Світла пам’ять.