Жителі Бережан, Теребовлі та Чорткова тимчасово залишаться без газу

Тернопільська філія «Газмережі» повідомила про тимчасове припинення подачі природного газу 9 червня у зв’язку з проведенням технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

Без газу тимчасово залишаться мешканці таких адрес:

м. Бережани , вул. Січових Стрільців, 65А — з 09:00 до 16:45;

, вул. Січових Стрільців, 65А — з 09:00 до 16:45; м. Теребовля , вул. Січових Стрільців, 48А — з 10:00 до 12:30;

, вул. Січових Стрільців, 48А — з 10:00 до 12:30; м. Теребовля , вул. Наливайка, 1 — з 13:00 до 15:00;

, вул. Наливайка, 1 — з 13:00 до 15:00; м. Чортків, вул. Січинського, 9А — до 17:00.

Газовики закликають мешканців перед виходом із помешкань перекривати крани перед газовими приладами та суворо дотримуватися правил безпечного користування газом у побуті.

Також у компанії нагадують про необхідність укладення договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Для цього споживачам рекомендують звертатися до Тернопільської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».