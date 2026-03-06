У «Дністровському каньйоні» на Тернопільщині незаконно зрізали дерева

На Тернопільщині під час рейду зафіксували факт незаконної порубки дерев на території природно-заповідного фонду.

Як повідомили у Державній екологічній інспекції у Тернопільській області, інспектори спільно з працівниками сектору водної поліції Головне управління Національної поліції у Тернопільській області провели рейдові заходи, під час яких виявили порушення за межами села Устя на території Мельнице-Подільської селищної ради.

Незаконну порубку зафіксували у межах Регіонального ландшафтного парку «Дністровський каньйон». Під час обстеження встановлено, що там було зрізано п’ять дерев породи акація.

За підрахунками фахівців, сума шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд, становить 19 500 гривень.

На винну особу складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи скерують до Борщівський районний суд Тернопільської області для прийняття рішення.

У Державній екологічній інспекції наголошують, що території та об’єкти природно-заповідного фонду перебувають під особливою державною охороною. Самовільна порубка дерев без відповідних дозволів є порушенням природоохоронного законодавства і тягне за собою відповідальність.

Якщо громадяни стали свідками порушень природоохоронного законодавства, їх закликають повідомляти про це до Державної екологічної інспекції у Тернопільській області.