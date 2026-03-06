150 000 грн на власну справу: у Тернополі триває прийом заявок на Програму підтримки ветеранського бізнесу

У Тернополі триває прийом заявок на отримання фінансової підтримки для ветеранського бізнесу. Можна отримати до 150 000 грн на створення або розвиток власної справи.

Фінансова допомога надається у формі компенсації понесених витрат після реалізації бізнес-проєкту. Подати заявку можуть звільнені військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, а також їхні дружини чи чоловіки.

Отримані кошти можна використати на придбання обладнання, сировини та матеріалів, оренду приміщення чи транспорту, закупівлю програмного забезпечення, а також навчання і консультації для ведення бізнесу.

Подати документи можна до 2 квітня 2026 року у Центрі надання адміністративних послуг (вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 6).

Проєкт реалізується в межах Програми підтримки ветеранів та членів їх сімей на створення (розвиток) власного бізнесу на 2026-2027 роки. Детальніше з умовами участі у конкурсі та Порядком надання компенсації можна ознайомитись за посиланням.