На Тернопільщині загорівся тепловоз «Укрзалізниці»

На Тернопільщині рятувальники ліквідували пожежу тепловоза, яка сталася 5 березня у селі Острів Тернопільського району.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області, о 17:56 надійшло повідомлення про загоряння тепловоза ЧМЕЗ-7350, що належить Укрзалізниця.

Площа пожежі становила близько 20 квадратних метрів. До ліквідації загоряння залучили підрозділи 3-ї та 1-ї державних пожежно-рятувальних частин.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу моторного відсіку та врятували локомотив.

Причини виникнення загоряння встановлюються.