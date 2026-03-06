944 днів провів у російському полоні, – додому повернувся Герой Володимир Теренда з Тернопільщини

Велика радість прийшла до громади на Тернопільщині — додому повернувся військовослужбовець із села Новосілка Володимир Теренда. Захисник перебував у російському полоні з 21 червня 2023 року.

Про повернення воїна повідомили у Скалатська міська рада.

Звільнення українського військового відбулося під час масштабного обміну полоненими, у межах якого Україна повернула ще 200 своїх захисників.

Обмін став можливим завдяки виконанню першого етапу домовленостей, досягнутих під час міжнародних переговорів у Женеві.

Серед звільнених — військовослужбовці різних родів військ: Сухопутних військ, Військово-морських та Повітряних сил, Сил безпілотних систем, а також представники територіальної оборони, десантно-штурмових військ, Національна гвардія України та Державна прикордонна служба України.

Відомо, що серед звільнених — вісім військовослужбовців із Тернопільського району, зокрема з Бережанської, Бучацької, Борщівської громад та міста Чортків.

Один із них — житель Новосілки Володимир Теренда. У полоні він провів 944 дні — час, який важко уявити й передати словами.

У громаді радіють поверненню захисника та вірять, що кожен український воїн обов’язково повернеться додому.

Володимиру Теренді бажаємо міцного здоров’я, сил, душевного спокою та тепла рідного дому.