Вісім героїв нарешті вдома: імена звільнених із полону військових із Тернопільщини
Під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 березня 2026 року, з російського полону звільнили вісьмох військовослужбовців — жителів Тернопільської області.
Про це повідомив начальник Тернопільська обласна військова адміністрація Тарас Пастух.
Додому повернулися:
-
Андрій Гладкий, 1988 р.н. (Бережанська громада);
-
Андрій Коваль, 1983 р.н. (Борщівська громада);
-
Микола Кошеля, 1987 р.н. (Бучацька громада);
-
Володимир Кушнір, 1997 р.н. (Вишнівецька громада);
-
Михайло Медведик, 1972 р.н. (Чортківська громада);
-
Віталій Прокіпчук, 1977 р.н. (Борщівська громада);
-
Володимир Теренда, 1997 р.н. (Скалатська громада);
-
Микола Хархан, 1967 р.н. (Бучацька громада).
Звільнення відбулося у межах першого етапу Женевських домовленостей. Загалом в Україну повернулися 200 захисників. Серед них — 9 бійців Національна гвардія України та 17 військовослужбовців Державна прикордонна служба України.
Військові боронили державу на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Частина з них перебувала в полоні ще з 2022 року. Для багатьох родин це завершення довгих місяців невідомості, тривоги та очікування.
«Низький уклін кожному, хто пройшов тяжкі випробування полоном та не зламався», — зазначив Тарас Пастух.
Попереду у звільнених захисників — етап відновлення. Вони отримають необхідну медичну, соціальну та психологічну допомогу.