ШАНА ГЕРОЯМ:

Справжні 

Вісім героїв нарешті вдома: імена звільнених із полону військових із Тернопільщини

Під час обміну військовополоненими, який відбувся 5 березня 2026 року, з російського полону звільнили вісьмох військовослужбовців — жителів Тернопільської області.

Про це повідомив начальник Тернопільська обласна військова адміністрація Тарас Пастух.

Додому повернулися:

  • Андрій Гладкий, 1988 р.н. (Бережанська громада);

  • Андрій Коваль, 1983 р.н. (Борщівська громада);

  • Микола Кошеля, 1987 р.н. (Бучацька громада);

  • Володимир Кушнір, 1997 р.н. (Вишнівецька громада);

  • Михайло Медведик, 1972 р.н. (Чортківська громада);

  • Віталій Прокіпчук, 1977 р.н. (Борщівська громада);

  • Володимир Теренда, 1997 р.н. (Скалатська громада);

  • Микола Хархан, 1967 р.н. (Бучацька громада).

Звільнення відбулося у межах першого етапу Женевських домовленостей. Загалом в Україну повернулися 200 захисників. Серед них — 9 бійців Національна гвардія України та 17 військовослужбовців Державна прикордонна служба України.

Військові боронили державу на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Частина з них перебувала в полоні ще з 2022 року. Для багатьох родин це завершення довгих місяців невідомості, тривоги та очікування.

«Низький уклін кожному, хто пройшов тяжкі випробування полоном та не зламався», — зазначив Тарас Пастух.

Попереду у звільнених захисників — етап відновлення. Вони отримають необхідну медичну, соціальну та психологічну допомогу.

