Випускник ліцею №21 у Тернополі склав НМТ з історії на 200 балів

Учень 11-А класу Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Назар Турчин продемонстрував відмінний результат на Національному мультипредметному тесті. Випускник отримав максимальні 200 балів з історії України.

У навчальному закладі зазначають, що такий результат став свідченням наполегливої праці, відповідального ставлення до навчання та ґрунтовної підготовки до тестування.

«Пишаємося та щиро вітаємо нашого учня 11-А класу Турчина Назара з блискучим результатом — максимальні 200 балів на НМТ з історії України», – повідомили у ліцеї.

Окремі слова подяки у закладі висловили вчительці історії Наталії Насалик, яка готувала учня до складання тесту.

«Щира вдячність вчителю історії Насалик Наталії Василівні за сумлінну працю, підготовку учня до НМТ та блискучий результат», – наголосили у ліцеї.

У навчальному закладі бажають Назару Турчину нових звершень, успішного вступу та подальших перемог у навчанні.