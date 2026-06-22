Церква в церкві: унікальна підземна святиня Струсова вражає туристів

Підземна святиня Струсова: печерна церква, катакомби та легенди, що живуть століттями

Струсів – мальовниче село, розташоване всього за 30 кілометрів від Тернополя, добре відоме своїми архітектурними та історичними пам’ятками. Проте навіть не всі жителі Тернопільщини знають, що саме тут прихована одна з найзагадковіших святинь краю – печерна церква з давніми катакомбами, про які й досі ходять легенди.

Урочище Чортова Дебра, де розташований храм святого Миколая, здавна оповите таємницями. Саме під його стінами збереглася унікальна печерна церква, а місцеві перекази розповідають про підземні ходи, які нібито простягалися аж до Теребовлянського замку.

Сучасний бароковий храм святого Миколая був споруджений у 1773–1774 роках і спочатку виконував роль головної святині василіанського монастиря. Його історія виявилася непростою. Місцевий краєзнавець Андрій Капуста, який досліджував минуле цього місця, розповідає, що після ліквідації монастиря за наказом австрійського імператора монастирські споруди розібрали, а сам храм переосвятили на костел святого Станіслава.

Наприкінці XIX століття будівлю спіткало нове випробування – у 1891 році вона згоріла внаслідок пожежі. Згодом її використовували як усипальницю графського роду Баворовських, а протягом майже всього XX століття святиня залишалася в руїнах. Лише після проголошення незалежності України розпочалася масштабна відбудова. У 1994 році храм знову відкрив двері для вірян уже як греко-католицька церква.

Та найбільша цінність прихована не над землею, а під нею. Під сучасною спорудою знаходиться давня печерна церква, над якою фактично і було зведено нинішній храм. За словами Андрія Капусти, подібне поєднання є надзвичайно рідкісним прикладом існування «церкви в церкві».

Підземна святиня має прямокутне планування та складається з двох майже квадратних приміщень загальною площею близько 22 квадратних метрів. Ще в давнину у стелі вівтарної частини облаштували спеціальну вентиляційну шахту. Сьогодні на вівтарі встановлена нова ікона Струсівської Божої Матері, висічена на камені.

У 2012 році в печерній церкві провели реставраційні роботи: оновили підлогу, встановили освітлення та впорядкували внутрішній простір. Завдяки цьому підземна святиня була повністю відновлена і нині разом із наземним храмом становить єдиний сакральний комплекс.

Однак на цьому загадки не закінчуються. Поруч із печерною церквою зберігся ще один підземний об’єкт – вирубаний у вапняковій породі тунель. Його катакомби ведуть до проходу, який нині засипаний землею та камінням. Уздовж стін можна побачити ніші, що нагадують келії у печерах Києво-Печерської лаври. Імовірно, саме вони слугували ченцям місцями для відпочинку або усамітнення.

Втім, остаточної відповіді щодо віку цих підземель досі немає. Як зазначає Андрій Капуста, питання датування печерної церкви та катакомб залишається відкритим, адже комплексних археологічних досліджень на території храму та навколо нього ще не проводили.

Не менш інтригуючою є й легенда про підземний хід до Теребовлянського замку. Проте історичних підтверджень цієї версії наразі не існує. Більше того, у документах, краєзнавчих працях і путівниках XIX століття про такі тунелі взагалі не згадується. Найімовірніше, ця історія виникла вже на початку XX століття й відтоді передається з покоління в покоління.

Сьогодні храм святого Миколая у Струсові – це не лише діюча святиня, а й одна з найцікавіших історичних локацій Тернопільщини. Поєднання наземної церкви, унікальної печерної святині та загадкових катакомб робить це місце особливим і приваблює як науковців та дослідників, так і туристів, які прагнуть відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю.