На Тернопільщині восьмирічний хлопчик на троьхколісному електроскутері врізався в паркан: дитина у важкому стані
Дорожньо-транспортна пригода за участю дитини сталася 20 червня у місті Заліщики на Тернопільщині.
Близько 16:00 восьмирічний хлопчик з інвалідністю, керуючи електричним триколісним скутером, призначеним для людей з обмеженою мобільністю, рухався вулицею Грушевського. Під час руху дитина не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на паркан.
Унаслідок аварії хлопчик отримав серйозні травми. Постраждалого у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронці.