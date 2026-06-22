На Тернопільщині восьмирічний хлопчик на троьхколісному електроскутері врізався в паркан: дитина у важкому стані

Дорожньо-транспортна пригода за участю дитини сталася 20 червня у місті Заліщики на Тернопільщині.

Близько 16:00 восьмирічний хлопчик з інвалідністю, керуючи електричним триколісним скутером, призначеним для людей з обмеженою мобільністю, рухався вулицею Грушевського. Під час руху дитина не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на паркан.

Унаслідок аварії хлопчик отримав серйозні травми. Постраждалого у важкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують правоохоронці.