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Пантеон Героїв 

Захисник з Тернопільщини Петро Федів повертається до рідного дому «на щиті»

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Ще одна важка втрата для Заліщицької громади, повідомляє міська рада.

Майже рік рідні та близькі жили з болем і невідомістю. На жаль, війна підтвердила найстрашніше — Герой України – Петро ФЕДІВ повертається до рідного дому «на щиті».

Виконавчий комітет Заліщицької міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлюють щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав і шанував Петра Васильовича. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами.

Відважний Захисник віддав найдорожче — власне життя, боронячи Україну, її свободу та незалежність. Його жертовність і мужність назавжди залишаться у пам’яті вдячних поколінь.

Світла пам’ять і вічна слава Герою України!

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