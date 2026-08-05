У Тернополі водій Tesla, позбавлений прав, сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння

У Тернополі патрульні виявили водія Tesla, який повторно сів за кермо, попри позбавлення права керування, та перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, автомобіль зупинили вчора близько 12:00 на вулиці Соломії Крушельницької. Причиною стала невиконана вимога дорожнього знака 5.16 «Напрямки руху по смугах».

Під час перевірки інспектори встановили, що чоловік був позбавлений права керування транспортними засобами, однак знову сів за кермо. Крім того, патрульні помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння.

Водій погодився пройти медичний огляд. Лікар-нарколог підтвердив, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Патрульні відсторонили його від керування транспортним засобом та склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 122 КУпАП — порушення вимог дорожніх знаків;

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

за ч. 5 ст. 126 КУпАП — повторне керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування.

У поліції закликають водіїв не сідати за кермо у стані сп’яніння та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.