Протікав дах і не працювали душові: на Тернопільщині лише після перевірки покращили умови для ВПО

На Тернопільщині після реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини усунули порушення у місцях тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цьому право на належні умови проживання поновили для 27 переселенців.

Про це повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській області.

Порушення виявили під час моніторингових візитів, які команда представництва провела у червні 2026 року в місцях тимчасового проживання ВПО у Тернополі та селищі Вишнівець.

За результатами перевірок Уповноважений направив листи до балансоутримувачів приміщень та Тернопільської обласної військової адміністрації з рекомендаціями усунути недоліки.

У гуртожитку Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі провели технічне обстеження покрівлі та відремонтували її. Це дозволило усунути протікання даху в кімнаті, де проживає сім’я внутрішньо переміщених осіб.

У місці тимчасового проживання у Вишнівці покращили санітарно-гігієнічні умови: відремонтували душові кабіни та батареї, а також забезпечили мешканців засобами особистої гігієни.

У представництві омбудсмена зазначили, що виконання рекомендацій дало змогу привести ці місця тимчасового проживання у відповідність до мінімальних вимог для життєзабезпечення ВПО. У результаті право 27 внутрішньо переміщених осіб на належні умови проживання було поновлено.