Шість пожеж за добу: на Тернопільщині горіли будівлі та автомобілі

Упродовж минулої доби на Тернопільщині рятувальники ліквідували шість пожеж у житловому секторі. Дві з них виникли в транспортних засобах. Вогнеборцям вдалося врятувати чотири будівлі та три автомобілі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Зокрема, у селі Білоскірка Великогаївської громади загорілася господарська будівля площею 80 квадратних метрів. Вогонь знищив покрівлю та пошкодив перекриття.

У Тернополі сталася пожежа у закинутому дачному будинку. Площа займання становила 17 квадратних метрів.

У селі Голгоча Підгаєцької громади горіла господарська будівля площею 150 квадратних метрів. Рятувальники не допустили поширення вогню на три сусідні будівлі та два автомобілі.

Ще одна пожежа у Тернополі виникла на вулиці Київській — у дворі багатоквартирного будинку загорілися садові меблі.

У селі Озерна виникла пожежа легкового автомобіля площею 4 квадратних метри. Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на будівлю.

У Заліщиках загорівся мікроавтобус Mercedes-Benz. Вогнеборці не допустили перекидання полум’я на автомобіль, який стояв поруч.

У ДСНС нагадують, що причинами побутових пожеж часто стають необережність та несправність електроприладів. Жителів області закликають не перевантажувати електромережу, не користуватися пошкодженими приладами та не залишати без нагляду відкритий вогонь і нагрівальні пристрої.

У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101.