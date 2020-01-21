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Новини Тернополя 

Розшукують Олега Германа з Тернопільщини, який поїхав на заробітки і зник

Irena 1 Views Прокоментуй!
Працівники Підволочиського відділу поліції встановлюють місце перебування Германа Олега Кириловича 1972 р.н., мешканця села Остап’є.
 
 
З проханням розшукати родича, до поліцейських звернувся брат зниклого. Розповів, що чоловік ще  влітку 2019 року покинув домівку у пошуках заробітків. Працював на будовах у селі Гаї Шевченківські, де і тимчасово проживав. Розшукуваний ще тривалий час телефонував до родичів, однак після сварки перестав виходити на зв’язок і досі його місце перебування невідоме.  
 
Усіх, володіє будь-якою інформацією про можливе місце перебування мешканця Підволочищини, поліцейські просять телефонувати за номерами (03543) 2-12-45; 067 351-06-95 або на лінію «102».
 
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області

 

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