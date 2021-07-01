У Тернополі відкриють службу підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства

Кабмін виділив 274,2 млн. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на допомогу постраждалим від насильства вдома.

Кошти будуть спрямовані на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

«Створення та розбудова належної інфраструктури на місцевому рівні є одним із важливих аспектів протидії домашньому насильству в цілому», – зазначила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За рахунок субвенції планується утворити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 мобільних бригад для підтримки постраждалих осіб.

«За останні роки Україна вжила дуже рішучих кроків для ефективного реагування та запобігання домашньому насильству. Не зупиняємося і рухаємося далі задля того, щоб саме словосполучення «домашнє насильство» залишилось в минулому, а будь-які його прояви в суспільстві вважались не тільки неприпустимими, але й ганебними», – сказала Катерина Павліченко.