На Тернопільщині за три дні сталося три ДТП за участю двоколісного транспорту: постраждали пенсіонерка, велосипедист і підліток

З настанням тепла у зведеннях про ДТП все частіше звучить інформація про зіткнення автомобілів з різноманітними двоколісними транспортними засобами, так званими «хрустиками». Так, за минулі три дні щоденно ставались такі дорожньої-транспортні пригоди.
В пʼятницю, 19 червня, в м. Ланівці дорогу не поділили автомобіль «Citroen Jumpy» та електроскутер «Corso». Під час їх зіткнення по вул. Вишнівецька травмувалась водійка скутера 1951 р.н. Потерпілу з травмами середнього ступені важкості госпіталізовано в КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня».
Наступного дня сталась ДТП в м. Тернополі, де на перехресті вулиць С. Будного та Шептицького (в с. Петриків) водій автомобіля «ЗАЗ Lanos» допустив наїзд на велосипедиста. Останнього, з травмами середньогоступеня важкості, госпіталізовано до КНП «Тернопільська міська клінічна лікарня швидкої допомоги».
А вчора, 21 червня, аварія сталась в м. Кременець. Тут, по вул. Дубенська, зіткнулися легковий автомобіль «Skoda Octavia» та мотоцикл «Honda CBR 600 F»
Внаслідок ДТП постраждав неповнолітній
водій мотоцикла, 2009 р.н.. Хлопця, з травмами середньої ступені важкості, госпіталізували до лікувального закладу.