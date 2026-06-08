У Бучацькій громаді виявили системні недоліки в роботі соціальної установи

Представники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області спільно з експертом із моніторингу дотримання прав дитини провели перевірку комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Бучацької міської ради».

Метою візиту було оцінити якість надання соціальних послуг жителям громади, зокрема сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Під час моніторингу встановили, що на території Бучацької громади проживає 5719 дітей. Тут функціонують дві прийомні сім’ї та одна патронатна сім’я, у яких виховуються троє дітей. Станом на день перевірки соціальний супровід отримували чотири сім’ї, а соціальними послугами було охоплено вісім дітей.

Моніторингова група також проаналізувала кадрове забезпечення установи. Із 85,5 штатних одиниць фактично укомплектовано 71,5, ще 14 посад залишаються вакантними.

Водночас перевірка виявила низку порушень та недоліків. Зокрема, приміщення Центру не відповідає вимогам доступності та безбар’єрності для маломобільних груп населення. Крім того, на офіційному вебсайті відсутня інформація про діяльність установи, перелік соціальних послуг та порядок їх отримання.

Серед інших недоліків монітори назвали відсутність положення щодо запобігання та протидії насильству, а також системні порушення у веденні документації.

За підсумками візиту представники Офісу Омбудсмана підготують відповідний звіт із рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та покращення роботи установи.

У Представництві Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини наголосили, що результати моніторингу свідчать про необхідність удосконалення організації роботи Центру для забезпечення належного захисту прав дітей та якісного надання соціальних послуг мешканцям громади.