На Тернопільщині запустили сучасну сонячну електростанцію

У Монастириському районі відкрили сучасну сонячну електростанцію потужністю 5,94 МВт.

Проєкт на непридатній для сільського господарства землі – глині та суглинках – реалізувала компанія Trident Energy. На СЕС площею 10 гектарів встановлено 21 600 модулів. Станція повертається за сонцем завдяки одноосьовим трекерам “схід-захід”.

Передбачається, що сонячна станція вироблятиме достатньо електроенергії для забезпечення енергопотреб 972 тисяч домогосподарств.

“На непридатній для сільського господарства землі, глині та суглинках. Одні з найдисциплінованіших платників податків. Так виглядають інновації та інвестиції, які ми завели в депресивний район. І це далеко не все. Гарно. Дух захоплює”, – повідомив Андрій Старух, голова Монастириської ОТГ.