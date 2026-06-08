Видавав себе за волонтера: на Тернопільщині затримали шахрая, який ошукав згорьовану матір

На Тернопільщині зафіксували черговий випадок шахрайства, пов’язаний із темою зниклих безвісти військових. Зловмисники використовують біль родин та невідомість щодо долі рідних, аби виманювати гроші.

Як повідомив начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко, жертвою афери стала 78-річна жителька області. Чоловік, який представився волонтером, запевнив жінку, що її син, який із 2022 року вважається зниклим безвісти, нібито живий і перебуває на лікуванні. Під приводом «допомоги» він заволодів 70 тисячами гривень та 2 тисячами доларів США.

Згодом правоохоронці встановили, що після отримання коштів зловмисник поїхав у сусідню область та придбав автомобіль Renault Kangoo. Після повернення на Чортківщину його затримали працівники поліції.

Фігуранту повідомлено про підозру у шахрайстві. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальне керівництво здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та пам’ятати, що державні органи та офіційні структури не вимагають грошей за пошук зниклих чи загиблих осіб, а будь-які подібні пропозиції є ознакою шахрайства.