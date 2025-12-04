 В Ірландії невідомі чотири військові дрони супроводжували літак Зеленського

Увечері в понеділок, 1 грудня, чотири невідомі дрони військового типу порушили безпольотну зону поблизу Дублінського аеропорту та наблизилися до маршруту літака Володимира Зеленського. Він приземлився за кілька хвилин до появи БпЛА.

Про це повідомляє The Journal із посиланням на джерела.

Дрони також кружляли над кораблем ВМС Ірландії, який таємно патрулював Ірландське море під час візиту. Джерела повідомляють, що апарати могли злетіти з району Гоут, перебували в повітрі до двох годин і мають військові характеристики. Хто ними керував — невідомо.

Ірландські сили не змогли збити чи подавити дрони через відсутність технічних засобів. Інцидент розглядають як можливий елемент гібридної атаки, подібної до недавніх дронових провокацій у Бельгії та Данії.

Візит Зеленського зрештою минув без інцидентів, а спецслужби Ірландії провели термінову нараду щодо загрози.

Бабель