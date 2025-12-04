У Бережанах на трасі М-30 тимчасові ускладнення через ремонт комунікацій

До уваги водіїв, які прямують міжнародною трасою М-30

У місті Бережани, через яке пролягає дорога державного значення М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине, рух транспорту дещо ускладнений.

Причина: Початок аварійних робіт із ліквідації пошкодження водопропускної труби – комунікацій Бережанської міської ради.

Наразі місцева влада розпочала роботи з ліквідації наслідків аварійної ситуації, від якої постраждала і проїзна частина дороги М-30, а саме пошкоджено дорожній одяг автошляху.

Проведення робіт з ліквідації наслідків аварійної ситуації забезпечує Бережанська міська рада, як балансоутримувач міських комунікацій.

Звертаємось до учасників дорожнього руху з проханням бути уважними проїжджаючи ділянку ремонту.

Про відновлення повноцінного руху транспорту буде повідомлено додатково.