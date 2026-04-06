Матч «Нива» — «Прикарпаття» у Тернополі дозволили, але без глядачів: виникла суперечка між клубом і міськрадою

У Тернополі виникла публічна суперечка довкола проведення матчу 22-го туру Першої ліги сезону 2025/26 між ФК «Нива» та ФК «Прикарпаття-Благо».

Раніше у клубі заявили, що Тернопільська міська рада нібито не надала дозволу на проведення гри, причому рішення було ухвалене в останній момент — за три дні до матчу. У «Ниві» наголосили, що подали всі необхідні документи завчасно та не отримали обґрунтованих причин для відмови. За їхніми словами, це унеможливлює проведення гри у запланованому форматі та вводить в оману вболівальників.

Водночас у міській раді заявили, що матч проводити дозволено, однак без участі глядачів. Там пояснюють, що таке рішення ухвалене з урахуванням вимог безпеки в умовах воєнного стану.

Зокрема, за інформацією міськради, організатори не надали необхідних підтверджень щодо укриттів для вболівальників, що не дозволяє погодити проведення масового заходу з їхньою участю.

Таким чином, сам матч може відбутися на Тернопільському міському стадіоні ім. Романа Шухевича, однак у форматі без глядачів.