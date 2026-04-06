14:29 | 6.04.2026
На Тернопільщині в канаві втопилася жінка

утоплення

Інформація про бездиханне тіло жінки в одному із сіл громади надійшло 5 квітня близько 15:15 до чергової частини Тернопільського відділення поліції. Загиблу помітили перехожі та одразу повідомили правоохоронців. 

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу загиблої – це жителька села Гаї Гречинські 1950 року народження. 

За попередніми даними, трагедія трапилася близько 13:00. Експерти припускають, що жінка, ймовірно, через власну необережність впала у водостічний канал та вдарилася головою об бетонну конструкцію. Під час огляду тіла інших слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Судово-медична експертиза встановить остаточну причину смерті.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою “нещасний випадок”. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.


