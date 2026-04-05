Тернопільщина втратила захисника Ігоря Скриника

31 березня 2026 року у Харківському військовому госпіталі внаслідок серцевої недостатності помер молодший сержант Скриник Ігор (21.04.1979 р.н.), повідомляють у підгаєцькій громаді.



Ігор був командиром лісопильного відділення інженерно-технічного взводу військової частини А7033. Він став до лав Захисників ще у квітні 2022 року, з честю виконуючи свій обов’язок перед Батьківщиною. На жаль, війна забирає найкращих не лише на полі бою, а й підриває здоров’я тих, хто тримає наш мирний сон ціною власного життя.



Просимо громаду гідно вшанувати пам’ять Героя:

Зустріч тіла відбудеться завтра, 6 квітня, о 12:00 годині. Панахида розпочнеться того ж дня о 19:00. Чин похорону відбудеться у вівторок, 7 квітня, о 14:00.



Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам Ігоря Скриника. Розділяємо ваш біль та схиляємо голови у молитві.

