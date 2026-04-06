Тернопільщина втратила захисника Ярослава Тимошка

Передчасно відійшов у вічність після тривалого лікування від важкої недуги молодший сержант в/ч А5223 – ТИШКО Ярослав Михайлович, (02.05.1977 – 06.04.2026), мешканець села Горигляди, повідомляють у коропецькій селищній раді.

У скорботі низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя та висловлюємо співчуття, спільно розділяючи біль втрати з рідними та близькими Захисника України.

Висловлюємо щирі співчуття дружині Наталії, дочці Аліні, рідним, друзям, побратимам.

Слава Герою України!